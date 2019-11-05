Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

34
0 Оставить комментарий

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Вашингтон, 5 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон официально уведомил ООН о своем выходе из Парижского соглашения по климату. Соответствующее заявление было распространено в этот понедельник.

«Сегодня Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты направили официальное уведомление о своем выходе Организации Объединенных Наций. Выход вступит в силу год спустя после уведомления», — гласит текст документа.

Американский госсекретарь напомнил, что решение было принято президентом США Дональдом Трампом в связи с «несправедливым экономическим бременем», возложенным на США.

В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты отказываются от участия в соглашении и выходят из него. 

Напомним, что в декабре 2015 года 194 страны подписали Парижское соглашение по климату. Оно включает мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Согласно документу, страны должны снизить выбросы, а также принять меры по технологическому перевооружению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается откровенный популизм вместо разговора по существу по проблемам экологии и климата. Он напомнил, что миллионы людей не имеют доступа к чистой воде, образованию, а также к другим плодам цивилизации, сообщает «Газета.ru».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров