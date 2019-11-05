ФБР начало выявлять ученых, передающих за рубеж данные биомедицинских исследований

Вашингтон, 5 ноября. ФБР США при содействии Национальных институтов здравоохранения страны начало кампанию по обнаружению ученых, которые похищают результаты биомедицинских исследований в интересах третьих стран. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным СМИ, подавляющая часть подозреваемых является выходцами из Китая. Сейчас идет расследование не менее 180 случаев возможного хищения интеллектуальной собственности в 71 научно-исследовательской организации. До начала расследования Национальные институты здравоохранения США получили от ФБР информацию о возможных утечках. После этого были отправлены 18 тысяч писем тем лицам, которые осуществляют контроль за выполнением условий грантов на научные исследования. В них содержался призыв проявлять бдительность.

По предварительным данным, сейчас Национальные институты здравоохранения смогли выявить 24 случая предполагаемой противоправной деятельности. Предварительные результаты расследования были переданы в Министерство здравоохранения и социальных служб США, откуда они могут быть направлены уже в правоохранительные органы и стать основой для возбуждения уголовных дел.

«Складывается впечатление, что это распространяется на все аспекты биомедицинских исследований», — отметил заместитель директора департамента экспериментальных исследований Национальных институтов здравоохранения Майкл Лауэр.

По мнению The New York Times, американское общество всерьез встревожено тем, что Китай может использовать «открытость» американского научного сообщества для полномасштабного экономического шпионажа.

Напомним, что весной этого года директор ФБР США Кристофер Рэй на выступлении в вашингтонском Совете по международным делам заявил, что Китай представляет главную угрозу для США в сфере разведки.