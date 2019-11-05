Корреспондент ФАН оценил состояние дорог в ДНР

Власти Донецкой народной республики продолжают приводить в порядок дороги, многие из которых не ремонтировались с момента распада СССР. Корреспондент Федерального агентства новостей Наталья Макеева, находящаяся в данный момент в ДНР, проверила, насколько это соответствует действительности.

По ее словам, дорога от пограничного пункта перехода до Донецка мало чем уступает такого же статуса трассам в Российской Федерации.

«В принципе ДНР производит впечатление российского региона: дороги, инфраструктура. 4 ноября 2019 года я ездила в населенный пункт Петровское Донецкой народной республики наблюдать за очередной попыткой разведения живой силы, техники и вооружений, договоренность о котором была достигнута контактной группой в Минске. Мы ехали через Старобешево. На подъезде к данному населенному пункту работает дорожная техника. Спокойно и планомерно, пользуясь, видимо, хорошей погодой, ремонтируется дорожное полотно», — рассказала она, отметив, что дорога до Петровского от этого места составляет примерно 30 минут на машине и отнюдь не на предельной скорости.

Макеева также добавила, что во время своей поездки в ДНР летом этого года она была поражена состоянием дорог в находящемся на линии соприкосновения городе Ясиноватая. Там в центре покрытие было заменено на новое, а старый асфальт – использован для ремонта проселочных дорог.

Отметим, что, в отличие от территории, контролируемой Киевом, Донецк встретил отопительный сезон «во всеоружии».

«Естественно, есть районы, где не все так хорошо, как хотелось бы. Не стоит забывать, что в регионе идет война, да и почти тридцатилетнее запустение также дает о себе знать», — добавила она.

По мнению собкора ФАН, главное отличие ДНР от российского региона – это идущая уже шестой год затяжная позиционная война, влияющая, естественно, на все сферы жизни.

«Безусловно, жизнь здесь, мягко говоря, не сахар. Людям тяжело. Жители, по сути, находятся в режиме выживания – не дай бог кому-то жить и растить детей фактически на войне! – констатирует находящаяся в Донбассе корреспондент ФАН. – Но, несмотря на это, строго говоря, ДНР и ЛНР – это в историческом и цивилизационном смысле – Россия, шире – Большая Россия, несмотря на то, что юридически эти территории Российской Федерацией не являются. При этом все лидеры республик, начиная с 2014 года и по сегодняшний день не устают повторять, что путь обоих государств – именно в Россию. Остановите на улице практически любого человека, поезжайте на фронт и расспросите измученных ужасами и невзгодами войны бойцов – каждый скажет, что хочет воссоединения со своей Родиной – с Россией».

Напомним, что 4 ноября в Донбассе по вине украинской стороны было сорвано разведение живой силы, техники и вооружений в районе села Петровское Донецкой народной республики. ВСУ проигнорировали разведение. Прибывшие к месте отвода сил представители ДНР запустили белую ракету, являющуюся сигналом о готовности к началу разведения. Однако никаких симметричных действий стороны ВСУ не последовало, несмотря на то, что, по неподтвержденным слухам, накануне в соседнюю, контролируемую ВСУ Богдановку тайно приезжал Владимир Зеленский. Реакции Украины представители ДНР ждали положенные 10 минут, после чего был констатирован срыв разведения.

Обращает на себя внимание тот факт, что, как сообщает корреспондент ФАН, представители ОБСЕ, приехавшие на разведение, общаться с прессой категорически отказались, о чем предупредили заранее во избежании недоразумений.

Предыдущая попытка разведения была предпринята в начале октября и также не увенчалась успехом. Украинская сторона сорвала отвод сил, проигнорировав запуск представителями ДНР сигнальной ракеты.