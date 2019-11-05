Бывший сотрудник ГПУ украл материалы о расстрелах на Майдане

Киев, 5 ноября. Первый заместитель руководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал, что бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк украл два тома уголовного дела о расстрелах сотрудников полиции во время событий на Майдане.

«Бывший начальник управления Майдана Генеральной прокуратуры Горбатюк украл два тома оригиналов уголовного дела, касающихся расстрелов сотрудников милиции во время так называемой «революции», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, Горбатюк спрятал украденные материалы дела, однако они были обнаружены и переданы правоохранительным органам Украины.

Горбатюк был уволен Генеральной прокуратурой Украины 23 октября с поста начальника Управления спецрасследований. Он расследовал дело о расстрелах на Майдане.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины заняли площадь Независимости в центре Киева в ноябре 2013 году сразу после того, как правительство Николая Азарова сообщило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе столкновений 20 февраля 2014 года погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госперевороты киевские власти возложили ответственность за организацию расстрела на бывшее руководство Украины, однако факты свидетельствуют о том, что расстрел был организован зачинщиками Майдана и оппозицией.