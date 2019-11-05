Путин подписал указ о назначении атамана Всероссийского казачьего общества

Москва, 5 ноября. Указ о назначении нового атамана Всероссийского казачьего общества был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, эту должность займет Николай Долуда.

«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества», — гласит текст документа, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания, пишет RT.

Ранее Долуда занимал пост атамана Кубанского казачьего войска – с 2007 года. В 2009 году он получил чин казачьего генерала. С 2015 года он занимает пост вице-губернатора Краснодарского края, курируя вопросы казачества, физкультуры и спорта.

Напомним, что в феврале прошлого года житель Омской области Геннадий Привалов был утвержден в должности атамана Сибирского войскового казачьего общества указом президента России Владимира Путина.