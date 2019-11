Умер олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко

Прощай друг! Спасибо за все...????Димы больше нет с нами... Пусть земля ему будет пухом... Спасибо всем, кто молился за его здоровье...Теперь нам остаётся только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким...????????????

