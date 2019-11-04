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Умер олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко

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Умер олимпийский чемпион 1996 года гимнаст Василенко

Москва, 4 ноября. Российский гимнаст Дмитрий Василенко, являвшийся золотым призером Олимпийских игр 1996 года в Атланте, умер на 44-м году жизни. Об этом сообщил в своем Instagram четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов.

Еще в 2008 году Василенко был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», который привел к полному параличу спортсмена. Эта болезнь на сегодняшний день является неизлечимой, а средняя продолжительность жизни после ее обнаружения составляет от трех до пяти лет.

Василенко одержал победу на Олимпийских играх 1996 года, которые прошли в Атланте, в командном зачете. Кроме того, он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 1994 года и бронзовую медаль на чемпионате мира 1997 года.

 

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Источник: ТАСС
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