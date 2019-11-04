Российская военная полиция патрулирует в Сирии два маршрута в провинциях Хасака и Алеппо

Дамаск, 4 ноября. Патрулирование силами российской военной полиции продолжается по двум маршрутам в провинциях Хасака и Алеппо в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Четвертого ноября российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлы – Дейруна-Ага провинции Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо», — сообщил Боренков.

Напомним, Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары.

По итогам встречи двух лидеров был подписан меморандум, согласно которому с 23 октября на сирийскую сторону границы между Турцией и Сирией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции, которым будут помогать части сирийской погранслужбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.