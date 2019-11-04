Парашют не раскрылся во время испытания системы спасения космического корабля Boeing

Вашингтон, 4 ноября. Испытания системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing завершились лишь частичным успехом: из трех парашютов раскрылись лишь два. NASA намерено использовать данный корабль для доставки астронавтов на МКС.

Местом испытания был выбран полигон Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Трансляция велась на сайте NASA. В ходе нее было видно, что в момент срабатывания системы аварийного спасения корабль спускался лишь на двух парашютах, хотя в анимационном ролике перед испытаниями открывались все три парашюта.

Тем не менее, в NASA назвали результат испытаний «приемлемым».

«Несмотря на то, что [корабль] спроектирован [спускаться] на трех парашютах, успешное открытие двух [парашютов] приемлемо для испытательных параметров и безопасности экипажа», — сообщается в пресс-релизе НАСА по итогам испытания.

США перестали использовать многоразовые корабли для доставки астронавтов на МКС в 2011 году, когда был окончательно закрыт проект Space Shuttle. С тех пор доставкой экипажей на орбиту занимаются только российские корабли «Союз».

Новые американские пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner, разрабатываемые в Соединенных Штатах, пока не совершили ни одного пилотируемого полета. Ожидалось, что Starliner с астронавтами на борту отправится в космос 28 октября, но этот запуск был перенесен на более поздний срок. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Crew Dragon и Starliner могут доставить экипажи на МКС в 2020 году.

Как пишет «Газета.ру» число пилотируемых пусков к МКС в следующем году сократится в два раза.