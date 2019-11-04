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Россия

Путин дал поручение о проведении международного юридического форума в Петербурге

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Путин дал поручение о проведении международного юридического форума в Петербурге

Москва, 4 ноября. Распоряжение о проведении Петербургского международного юридического форума с 19 по 23 мая 2020 года было подписано президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести 19-23 мая 2020 года в Санкт-Петербурге Петербургский международный юридический форум», — говорится в распоряжении президента.

Сообщается, что президент отдал поручение министерству юстиции организовать подготовку и проведение форума. Охраной форума, а также безопасностью его участников займутся сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Напомним, что форум проводится ежегодно с 2011 года и стал крупнейшей международной площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов и ученых, представляющих основные экономические и правовые системы. В этом году форум собрал около пяти тысяч экспертов со всего мира.

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Источник: Интернет-портал правовой информации
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