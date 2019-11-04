«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» предоставить декларацию о поставках газа в Донбасс

Киев, 4 ноября. Украинская компания «Нафтогаз» потребовала в суде от «Газпрома» предоставить декларацию о поставках газа в Донбасс. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook.

По его словам, вопрос поставок топлива в Донбасс являются одним из исковых требований к «Газпрому» со стороны «Нафтогаза».

«Мы просим арбитраж, в частности, обязать «Газпром» подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые предоставил «Нафтогаз», без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны «Газпромом», — отметил он.

В 2017 году руководство «Нафтогаза» заявило, что не собирается оплачивать поставки газа в Донбасс. Отмечается, что «Газпром» потребовал от «Нафтогаза» оплатить эти поставки, оценив их в 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что в конце прошлого месяца правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ производителям тепла в Луганской и Донецкой народных республиках без учета задолженности за топливо. Об этом сообщалось в постановлении украинского Кабинета министров.

Согласно документу, правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР, задолженность за потребленный природный газ, использованный подразделениями, расположенными на территории ЛНР и ДНР учитываться не будет.

Также в «Нафтогазе» предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине. По мнению представителей компании, главной причиной возможного коллапса является слабая платежная дисциплина тепловых компаний, которые тормозят с оплатой газа.