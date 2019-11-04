Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне

Никосия, 4 ноября. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне еще в сентябре 2020 года.

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов», — заявил Христодулидис.

Глава МИД Кипра добавил, что обратился к властям ЕС с просьбой определить, каким образом правительство Кипра сможет получать доступ к внутренней информации Евросоюза с учетом существования на острове буферной зоны ООН. Он отметил, что доступ к этой информации необходим, чтобы обеспечивать безопасность людей, прибывающих на остров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ЕС одобрил введение санкций против Турции из-за незаконных буровых работ в экономической зоне Кипра.

Весной президент Кипра Никос Анастасиадис отметил, что республика признательна российской стороне за поставленные в оборонных целях системы вооружений. Он также выразил надежду на то, что Москва будет способствовать решению кипрской проблемы, в том числе через контакты с Анкарой. Президент Кипра отметил, что между Турцией и Россией «отличные отношения».