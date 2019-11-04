Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собчак рассказала о страстном поцелуе с Янковским

1 121
0 Оставить комментарий

Собчак рассказала о страстном поцелуе с Янковским

Москва, 4 ноября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак страстно поцеловала актера и режиссера Филиппа Киркорова на съемках фильма Михаила Расходникова «Номер 1».

Знаменитость присоединилась к съемкам картины не так давно, но уже в восторге от процесса. У Собчак в этом фильме будет главная роль, она сыграет любительницу современного искусства и бывшую жену героя Янковского.

Сцена страстного поцелуя Собчак и Янковского снималась целый съемочный день, то есть 12 часов. Оба актера не возражали участвовать в затянувшемся процессе. Сама 37-летняя звезда призналась, что была счастлива заполучить в партнеры самого Янковского.

«Ну и я с кем целуюсь? С Янковским! Мне грех жаловаться. Могли же мне в партнеры дать какого-то неприятного мужчину. А с таким красивым человеком почему бы и не поцеловаться? Будет потом о чем рассказать внукам!» — сказала звезда в беседе с изданием Hello.

Сам 51-летний артист также очень хорошо отзывается о совместной работе с Собчак, у которой, кстати, нет профессионального театрального образования. Он похвалил теледиву и уверен, что жене театрального режиссера Константина Богомолова стоит развивать себя в этом направлении.

Собчак призналась, что муж ее поддерживает, однако она сомневается, что фильм с ее участием ему понравится. Она объяснила это тем, что у Богомолова «своя концепция, и все, что выходит за ее рамки, он не очень хорошо принимает».

infox - new
Источник: Hello
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров