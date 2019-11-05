Вооруженные Силы РФ отмечают День военного разведчика

Москва, 5 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил сотрудников военной разведки РФ с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение было опубликовано департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу», —подчеркнул глава военного ведомства в своём поздравлении.

Министр напомнил, что ветераны военной разведки заслуживают особых слов признательности, особенно те, чьи опыт и знания до сих пор востребованы. Именно они помогают готовить высококлассных специалистов для ВС России.

Напомним, что День военного разведчика отмечается в ВС РФ 5 ноября. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Реввоенсовета РСФСР было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии. Этот орган стал прообразом действующего ныне центрального органа военной разведки России — Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ), являющегося органом внешней разведки Минобороны России.