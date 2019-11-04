Брежнева с трудом сдержала слезы на концерте Пугачевой в Минске

Москва, 4 ноября. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ей пришлось сдержать слезы на концерте звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой в Минске.

Жена музыкального продюсера Константина Меладзе посетила в субботу шоу Пугачевой в «Минск-арене». Об этом артистка рассказала поклонникам в социальной сети Instagram.

По словам Брежневой, концерт 70-летней звезды сильно впечатлил ее. Украинская певица призналась, что она с трудом сдерживала слезы во время исполнения Примадонной песен.

«У меня не осталось слов... Не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слезы», — написала 37-летняя знаменитость.

Она отметила, что голос Аллы Борисовны «в кодах нашего подсознания», и, по ее словам, вызывает неописуемые эмоции из «самой глубины». Брежнева подчеркнула, что Пугачева является «артистом-легендой».

Пугачева во время своего концерта в белорусской столице пообещала продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

Ранее стало известно, что российская звезда получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко букет цветов и конфеты, которые обычно вручают главам иностранных государств. Подарки от белорусского лидера Пугачевой передала руководитель администрации президента страны Наталья Кочанова.