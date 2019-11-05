Сирия, 5 ноября. ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции исламистов на западе Идлиба. Активизировались вылазки террористов ИГ1* в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курды провоцируют боевые действия с ВС Турции на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на западе Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют свои КПП в районе Тель-Тамра в Хасаке; провели новый этап подрывных работ в Дамаске и Даръа; ударили по позициям «ан-Нусры»*** на северо-западе от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: обвиняется в нападении на здание курдской администрации в городе Дибан, а также в установке СВУ в населенном пункте Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Джараблус в Алеппо; инициировали столкновения с протурецкими силами на севере Ракки; обвиняются в минировании ранее оставленных районов Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими боевиками на северо-востоке Алеппо.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции накануне продолжились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции, действующими в составе бандформирований «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Как передавал новостной портал Step News Agency, прикрытие Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВВС Сирии, которые атаковали укрепрайоны исламистов на окраинах города Кабана.

Поступала информация о прибытии в провинцию новой партии гумпомощи от российского Центра по примирению враждующих сторон. 500 наборов с продовольствием были доставлены в населенный пункт Шамият аль-Мухайлиб, еще 500 переправлены в Эль-Кунейтру — в деревню Айн-Аиша.

Провинция Алеппо

В первой половине дня вновь вспыхнули перестрелки на линии разграничения протурецких сил и курдских бандгрупп. Согласно информации Twitter-канала (NPA_English), вооруженные стычки произошли на подступах к населенному пункту Хассан северо-западнее Манбиджа.

Между тем вблизи границы с Турцией прогремел взрыв. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers), заявлял о детонации заминированного мотоцикла в городе Джараблус. Никакой информации о последствиях произошедшего до сих пор не поступало. В установке СВУ местные активисты обвиняют курдских боевиков.

В западной части региона продолжились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции, спровоцированные последними. По данным Twitter-канала (Step_Agency), под огнем правительственных подразделений оказались населенные пункты Анадан и Бейанун.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдскими боевиками районах продолжились вылазки неизвестных. Новостной портал Masar Press Agency заявлял об убийстве одного из гражданских лиц в населенном пункте аль-Джарди. Также поступали сведения о нападении группы вооруженных людей в масках на здание муниципального совета в городе Дибан. В организации налетов подозреваются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». Во второй половине дня медиапорталы, подконтрольные ИГ, заявляли об убийстве пяти курдских радикалов к югу от Дейр-эз-Зора.

Поступали данные о дорожно-транспортном происшествии в окрестностях административного центра провинции вблизи базы «аль-Панорама». Twitter-канал (huseyinbozan) сообщал о том, что в ДТП пострадали 14 сирийских солдат. Однако подтверждения от официальных новостных порталов так и не поступало.

Провинция Даръа

Стало известно о возвращении в САР почти тысячи сирийцев, пребывавших в лагерях для беженцев в соседних государствах. Согласно данным, опубликованным Facebook-каналом Минобороны РФ (mod.mil.rus), 213 из них прибыли из Ливана, еще 728 — из Иордании. Как известно, в Сирию ежедневно возвращается большое количество граждан, бежавших после оккупации их родных районов исламистами, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве ЦПВС и сирийского правительства.

Продолжилась зачистка населенных пунктов, которые долгое время находились под контролем боевиков. Подрывные работы состоялись в городах Эль-Харра и Джасим. Также разминирование местности проходило в соседней провинции Дамаск — в городе Дума и районе аль-Кабун, передавал военный источник в сети Twitter (SanaAjel).

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня на западе Идлиба отмечались столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков «Джебхат ан-Нусры»1. Согласно информации военного источника в Twitter (ufuk_sy), артиллерия сил САР обстреливала оборонительные сооружения джихадистов на окраинах Джиср аш-Шугура, аль-Джанудии и Бдамы вблизи границы с Латакией. Поддержку правительственным войскам оказывали российские ВКС. В то же время взаимные обстрелы также наблюдались в южной части региона. Так, Twitter-канал (RadioAlKul) сообщал о стычках неподалеку от Кафр-Саджны и Кафр-Набаля.

Провинция Ракка

В минувшие сутки курдские боевики продолжили провоцировать боевые действия с вооруженными силами Турции и их союзниками на севере региона. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ClaudiaAlMinah), бои разворачивались недалеко от населенных пунктов аль-Мушейрифа, Масудия, Сакиру и Умм Барамиль на шоссе М-4. При этом во время столкновений Отряды народной самообороны (YPG) уничтожили бронеавтомобиль поддерживаемых Анкарой формирований. Напомним, курдские боевики должны покинуть территорию безопасной зоны на границе с Турцией, чтобы избежать эскалации конфликта. Несмотря на то, что часть радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) и других группировок покинула этот район, некоторые боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

Продолжились взрывы на ранее покинутых курдскими радикалами территориях. Так, Twitter-канал (Raqqa_sl1) передавал, что очередное СВУ, заложенное членами РПК или YPG, детонировало вблизи поселения Алджаша, что привело к гибели мужчины.

Вечером подконтрольный ИГ интернет-портал «Аль-Амак» заявил о нападении на конвой SDF в районе населенных пунктов Хас Аджиль и Мазраат Аль-Кахтания, результатом которого стало уничтожение нескольких нефтевозов, сопровождаемых курдскими боевиками.

Провинция Хасака

Правительственные войска начали укреплять позиции на участке шоссе М-4, пролегающем через Камышлы и Тель-Тамр, разместив вдоль магистрали свои блокпосты. Как передавал информационный портал SANA News, дополнительные КПП призваны обеспечить безопасность местных жителей.

Между тем на границах зоны безопасности все еще сохраняется нестабильная обстановка ввиду несогласия радикальных курдских бандгрупп на отвод своих отрядов. По данным того же информагентства, в результате взрыва одного из фугасов, предположительно установленных Отрядами народной самообороны (YPG), пострадали два сирийца.

Во второй половине дня один из гражданских лиц погиб в городе Меркада, подорвавшись на мине, предположительно заложенной террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.