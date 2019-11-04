Сирия, 4 ноября. ИГ1* заявило об уничтожении сопровождаемых курдскими боевиками нефтевозов в Ракке. Турецкий конвой прибыл в провинцию Идлиб. Человек погиб при взрыве в городе Меркада в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют зоны дислокации джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «ан-Нусры»*** на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило об уничтожении нескольких нефтевозов проамериканских SDF**** в Ракке; подозревается в организации взрыва в городе Меркада на юге Хасаки; напало на конвой ополченцев в Ираке.

Курдские вооруженные бандгруппы: понесли потери в живой силе в результате нападения ИГ южнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: направили колонну с подкреплениями в провинцию Идлиб; продолжают разминировать город Рас аль-Айн в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации военного источника в сети Twitter (jacksanders1965), ссылающегося на связанные с ИГИЛ1 интернет-порталы, боевики предприняли еще одну атаку на позиции курдских радикалов в восточной части региона. Вылазка имела место к югу от административного центра провинции. Террористы заявили о ликвидации пяти радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG), а также об уничтожении нескольких единиц военной техники. Более подробные данные пока выясняются. Напомним, это уже третье нападение джихадистов за сутки.

Провинция Идлиб

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что на территорию провинции Идлиб прибыл очередной военный коновой из Турции. Колонна с подкреплениями пересекла границу в районе погранперехода «Кафр-Лясин» и проследовала в сторону наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения о формировании демилитаризованной зоны от 17 сентября прошлого года.

Между тем не прекращаются столкновения на юге провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), военные самолеты ВКС РФ атакуют места базирования радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 вблизи населенного пункта Тахтайя. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) тем временем обстреливают фортификационные сооружения противника недалеко от города Кафр-Набаль, сообщает Twitter-канал (HalabTodayTV).

Провинция Ракка

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал «Аль-Амак» заявил о новой вылазке подпольных ячеек группировки в Ракке. Джихадисты утверждают, что уничтожили несколько нефтевозов, конвоируемых проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) в районе населенных пунктов Хас Аджиль и Мазраат Аль-Кахтания, находящихся на западе и на востоке от административного центра региона соответственно. Напомним, курдские боевики под руководством США осуществляют незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях и ее вывоз за пределы Сирийской Арабской Республики (САР). Несмотря на то, что разграбление природных ресурсов страны создает угрозу ухудшения топливного кризиса и неблагоприятно отражается на состоянии нефтяных полей ввиду грубого способа выкачки, Вашингтон продолжает преследовать свои интересы. Так, недавно президент США Дональд Трамп распорядился об отправке в регион дополнительных подкреплений для «защиты» месторождений.

Провинция Хасака

Возобновились взрывы в южных районах провинции. По данным новостного агентства Al Nour, один из жителей города Меркада погиб, подорвавшись на мине, установленной неизвестными. По неподтвержденным данным местных активистов, ответственность за организацию взрыва лежит на террористах «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Напомним, число вылазок ИГ в занимаемых курдскими радикалами районах в последнее время значительно возросло.

Между тем протурецкие силы продолжают разминировать территорию города Рас аль-Айн. Напомним, множество мин и СВУ, оставленных курдскими боевиками, уже были демонтированы, однако подрывные работы пока еще не были окончательно завершены.

Ирак

«Исламское государство» заявило о поведении засады в пустынном районе на пути из Багдада в Диялу. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jacksanders1965), террористы напали на группу бойцов военизированного формирования Корпус стражей исламской революции (КСИР), застрелив одного из высокопоставленных лидеров движения, а также еще четырех солдат. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Напомним, разрозненные отряды ИГИЛ все еще угрожают восстановлению мирной жизни в стране, скрываясь в безлюдных областях и осуществляя подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.