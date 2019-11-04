Путин уволил одиннадцать генералов МВД, МЧС и Следственного комитета

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении одиннадцати генералов, работавших в МВД, МЧС и Следственном комитете. Этим же указом глава государства произвел несколько назначений в государственных органах страны, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Должностей лишились генерал-майор Юрий Алтынов, занимавший пост начальника управления МВД РФ по Тюменской области, генерал-майор, главный инспектор МВД РФ Ефрем Романов и генерал-майор полиции, глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов.

Глава российского государства также освободил от должностей руководителя четвертого следственного управления ГСУ СК РФ Руслана Ибиева, главу ГУ МЧС по Крыму Александра Еремеева, начальника ГУ МЧС по Кировской области Михаила Лихачева.

Генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, также был уволен с должности.

«Освободить от должности… генерал-майора Мельникова Александра Владимировича», — говорится в указе.

Также Путин произвел ряд назначений в МВД, МЧС, ФСИН, СК и прокуратуре России.

Напомним, Мельникова задержали по делу о покушении на крупное мошенничество. Согласно материалам дела, потерпевший предприниматель передал ему через посредников 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом.