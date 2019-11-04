Россия увеличит помощь Африке через ООН на 10 млн долларов

Москва, 4 ноября. Российское правительство ежегодно будет выделять на десять миллионов долларов больше в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН специально для помощи африканским странам в развитие решений саммита Россия — Африка, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

«Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в 10 млн долларов», — сказал в беседе с ТАСС дипломат, уточнив, что эти средства предназначены для африканских стран.

Таким образом, общая сумма взносов РФ в ВПП составит порядка 40 миллионов долларов.

Креме того, Полянский сообщил, что Москва прорабатывает и другие меры, которые будут направлены на помощь странам Африки. Он подчеркнул, что вопросы экономического развития являются приоритетной составляющей в отношениях России и стран Африки. Это, по словам дипломата, еще раз подтвердил прошедший в октябре этого года саммит Россия — Африка.

Напомним, саммит Россия — Африка, в котором приняли участие представители всех 54 африканских стран, прошел в Сочи 23 и 24 октября. Мероприятие прошло под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.