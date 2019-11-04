Путин ввел штрафы за производство и оборот порошкового алкоголя

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному российским лидером закону, штраф для граждан составит 5–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–50 тысяч рублей, для юридических — 200–500 тысяч рублей. При этом не исключается возможность конфискации продукции.

Рассматривать дела о правонарушениях будут судья, Роспотребнадзор, а также органы, осуществляющие контроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, принять соответствующий законопроект рекомендовал нижней палате парламента комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству еще в сентябре. Автором документа выступил Кабмин России.

Принятие документа, как объяснили в правительстве, поспособствует реализации задач, определенных в основах госполитики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года. Порошковый алкоголь потенциально опасен для здоровья граждан, как и его производство, и оборот. Покупатель, например, может менять его дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя, чем создает угрозу своему организму.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей необходимость принятия таких мер объяснил депутат Николай Говорин. По его словам, в первой половине этого года увеличилось число отравлений от алкоголя. Показатель оказался практически на 720 человек выше, чем за шесть месяцев 2018 года.