Украина предложила Эстонии вместе бороться против «Северного потока — 2»

Киев, 4 ноября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместными усилиями бороться против газового проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается на правительственном портале Украины.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, это заявление Гончарук сделал во время двусторонней встречи с эстонским министром.

«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока — 2» для энергетической безопасности Европы», — сказал премьер.

Со своей стороны Рейнсалу отметил важность данного вопроса и согласился в необходимости скоординировать действия для противодействия строительству, указал украинский кабмин.

Также глава дипломатического ведомства сказал, что Эстония поддерживает «единство евроатлантического пространства от Вашингтона до Киева — пространства, в пределах которого страны могли бы тесно сотрудничать в политической и экономической плоскостях».

Напомним, Украина активно выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2», опасаясь потерять доходы от транзита российского газа, хотя Россия отмечала, что магистраль не предполагает прекращения транзита газа в Европу через нее. «К лагерю» Украины относится и ряд европейских стран — Польша, Латвия, и Литва.

Еще одним противником проекта выступает американская сторона, которая продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ (СПГ). США называют «Северный поток — 2» «политическим» и «угрожающим энергобезопасности Европы» проектом, не учитывая заявлений России о том, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Таким образом, газовая магистраль пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных пяти стран одобрения на реализацию проекта до недавнего времени не давала только Дания. Однако 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG все же выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны.

В настоящее время построено более 75% от общей протяженности двух ниток. Завершить его планируется в 2019 году.