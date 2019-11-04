Путин упростил экспорт российских нефтепродуктов в Южную Осетию

Москва, 4 ноября. Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к межправительственному соглашению с Южной Осетией о режиме торговли товарами, который направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в эту страну. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно протоколу, при вывозе в Южную Осетию российских нефтепродуктов, таких как дизтопливо, низкооктановый бензин и битум, не применяются вывозные таможенные пошлины. При этом объемы таких поставок определяются ежегодно.

Реализация протокола, как ожидается, будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества Москвы и Цхинвала.

Как гласит таможенная статистика, в Южную Осетию из России в 2017 и 2018 годах экспортировали 23,2 тысячи тонн товаров из группы «нефть и нефтепродукты» на общую сумму 20,5 миллиона долларов. В текущем же году беспошлинные поставки в страну согласовали в таких объемах, чтобы полностью удовлетворить годовую потребность.

Ранее президент России заявил об укреплении союзнических отношений с Южной Осетией. Он заверил, что Москва продолжит оказывать активное содействие народу страны в решении задач, стоящих перед ним в сферах социально-экономического развития и обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Южная Осетия получила свою независимость от Грузии по итогам вооруженного конфликта 2008 года. Сегодня республика считается частично признанным государством, ее независимость признают шесть стран-членов ООН.

Ранее на Украине заявили, что не намерены вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.