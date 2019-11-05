Сирия, 5 ноября. В результате взрыва в городе Тель-Абъяд в Ракке, организованного курдскими террористами, были ранены и убиты 33 человека. САА восстановила контроль над несколькими поселениями на севере Хасаки. Войска САР нанесли ответные удары по «Джебхат ан-Нусре»1*** в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили контроль над несколькими поселениями на севере Хасаки; нанесли ответные удары по террористам в долине Аль-Габ.

Курдские вооруженные группировки: убили и ранили 33 человека в результате взрыва в пограничном городе Тель-Абъяд в провинции Ракка.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в убийстве сотрудника полиции в Абу-Кемале на юге Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): подверглась ударам со стороны САА к востоку от Идлиба в ответ на очередные нарушения перемирия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе Аль-Джаззам аль-Ахдар города Абу-Кемаль, расположенного на юге провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком, было найдено тело местного сотрудника полиции, сообщает Step News Agency. Полицейский по имени Абу Фадла Атисалат был застрелен неизвестными бандформированиями. Предполагается, что убийство было совершено членами «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые пробрались в зону контроля официального Дамаска с восточного берега Евфрата. Территории за рекой по-прежнему находятся в оккупации курдских радикалов Сирийских демократических сил (SDF)**** и их американских кураторов. Из-за их попустительства остатки бандгрупп ИГ на северо-востоке САР в настоящее время не только сохраняются, но и усиливаются.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям Masar Press Agency, на окраине населенного пункта Аджаз к юго-востоку от Идлиба фиксируются столкновения между боевиками-исламистами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Утверждается, что атака была инициирована правительственными силами. Напомним, внутри Идлибской зоны деэскалации дислоцируются преимущественно боевики из состава террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ). Данные джихадисты систематически нарушают режим прекращения огня, обстреливая, в частности, прифронтовые жилые кварталы. Из-за этого войска САР вынуждены предпринимать ответные боевые действия против террористов.

Провинция Ракка

По словам турецкой стороны, в окрестностях пограничного города Тель-Абъяд на севере Ракки прогремел крупный взрыв, устроенный террористами из Отрядов народной самообороны (YPG), передает Twitter-канал (@MBombs78). Детонировала бомба, которая была заложена в автомобиль. В результате погибли 13 гражданских лиц, еще 20 получили ранения. Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции и во многих других странах мира, и аффилированных с ней бандформирований нередко прибегают к крайне радикальным методам, в том числе к использованию смертников, из-за чего зачастую гибнут и мирные жители.

Провинция Хама

Подразделения САА выпустили ракеты по расположениям исламистских бандгрупп в районе долины Аль-Габ на северо-западе провинции Хама после очередных ударов со стороны джихадистов. Так, по информации UFUQ Media Center, сирийская армия отрыла огонь по опорным пунктам боевиков недалеко от тепловой станции на равнине. Сведений о масштабе урона, причиненного террористам, оппозиционный Twitter-ресурс не приводит. Стоит отметить, что именно из этого районы «Ан-Нусра» и связанные с ней группировки зачастую предпринимают попытки нападений на российскую авиабазу «Хмеймим» в соседней Латакии.

Провинция Хасака

По данным корреспондента портала Sputnik, солдаты 3-й дивизии САА продвинулись со стороны Хасаки к восточной границе соседней провинции Ракка и встретилась с бойцами 5-го полка и пехотного полка 17-й дивизии армии САР. Под контроль правительственных сил перешли новые территории в окрестностях города Таль-Тамр, в том числе населенные пункт Абу-Расин и Кесра к северу от Рас Аль-Айна. Репортер Sputnik следил за тем, как сирийские военные заходили в Абу-Расин, и передал, что местное население встречало их радостными лозунгами поддержки. Напомним, ранее данные территории незаконно удерживали курдские боевики YPG, которые теперь вынуждены покидать северные пограничные районы Сирии под натиском турецких войск, которые в прошлом месяце начали антитеррористическую операцию «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.