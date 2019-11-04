Британский парламент заблокировал публикацию доклада о «российской угрозе»

Лондон, 4 ноября. Британское правительством минимум на месяц заблокировало публикацию доклада о «российской угрозе» демократии Соединенного Королевства.

Этот 50-страничный документ был подготовлен комитетом по разведке и безопасности парламента. В нем говорится о том, что Москва якобы могла вмешаться в досрочные выборы в Великобритании, назначенные на 12 декабря. Правительство постановило, что доклад нельзя будет обнародовать раньше роспуска действующего парламента.

Такое решение чиновники обосновали необходимостью тщательного согласования публикации. Проверка текста может занять до шести недель, уточняет «Газета.ру».

Отметим, что Лондон уже выдвигал безосновательные обвинения о том, что Москва якобы причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Никаких аргументов приведено, конечно, не было. 7 августа заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Басу выступил с заявлением, в котором был вынужден признать, что Британия так и не получила никаких доказательств причастности России к так называемому «делу Скрипалей», отмечает НСН.

Ранее обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы звучали со стороны США. Нанятый Демократической партией экс-спецпрокурор Роберт Мюллер тщетно искал «российский след» в течение двух лет, потратив на это миллионы долларов американских налогоплательщиков, но в итоге не нашел ничего.

Накануне американский телеканал CNN опубликовал данные допроса замглавы предвыборного штаба нынешнего лидера страны Дональда Трампа Рика Гейтса. Гейтс утверждает, что руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт еще несколько лет назад заявил, что в выборы в Штатах вмешивалась не Россия, а Украина. Сам Трамп расследование Мюллера называл охотой на ведьм. Российские власти все подобные бездоказательные обвинения отвергали.