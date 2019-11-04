Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ

Киев, 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил страны. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

В представительстве также отметили, что украинский кабмин должен выделить необходимые средства для мероприятий «по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности» арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Кроме того, согласно документу, правительству необходимо урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг военных объектов ВС Украины, которые несут потенциальную опасность.

«Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах», — отметили в пресс-службе.

Также на Минобороны ложится задача усиления контроля за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов, обеспечение создания комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов и организация надлежащего электроснабжения арсеналов, баз, складов ВСУ и инфраструктуры военных городков.

Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Пойти на усиление мер безопасности на объектах ВСУ Зеленского заставили многочисленные пожары, которые за несколько последних лет уничтожили значительную часть военных запасов Украины.

В последние три года пожары на военных складах страны стали регулярным явлением. Например, в марте 2017 года возгорание сухой травы спровоцировало взрывы боеприпасов на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области, где подобное ЧП случалось несколькими месяцами ранее.

В 2018 году взрыв боеприпасов произошел на военном складе в Ичне Черниговской области. Тогда в радиусе 20 километров от места ЧП было остановлено движение поездов и автомобилей и закрыто воздушное пространство.

Украинский журналист Юрий Бутусов в октябре прошлого года отмечал, что только за полтора года при взрывах на военных складах Украины были уничтожены более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов, в том числе баллистические ракеты «Точка-У». По оценке Бутусова, замена утраченных боеприпасов купленными по рыночным ценам за рубежом патронами и снарядами обойдется Украине в сотни миллионов долларов.