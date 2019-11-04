Диетолог назвала самые вредные сладости

Москва, 4 ноября. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.

Эксперт отметила, что при покупке таких продуктов обязательно нужно обращать внимание на состав и избегать угощений, в которых сочетаются сахар и трансжиры — в производстве их используют под названием «кондитерский жир». Их добавляют в пирожные, выпечку, смешивая с синтетическими ароматизаторами и подсластителями.

Диетолог отметила, что вредны для здоровья также жареные изделия, к примеру пончики, особенно с начинкой. Посоветовала эксперт также избегать сладостей с излишне яркой окраской и резким «ароматом». Загвоздка заключается в том, что именно такие сладости привлекают детей, чем и пользуются производители.

«Подобное пирожное — просто «бомба» для желудка», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Соломатина назвала вредными и импортные «мармеладные» конфеты, напоминающие по структуре резинку. По ее словам, настоящий мармелад делают из агар-агара, а вот в «красивых» конфетах загустители химические.

«Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки», — добавила она.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий на российских прилавках. По их словам, приобретать сладости нужно только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения соответствующей продукции, пишет «МИР24».

При выборе необходимо акцентировать внимание на продуктах, изготовленных местными предприятиями, поскольку импортные долго едут в магазины. Следовательно, в ней используются консерванты, «продлевающие жизнь».

Тем временем главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян призвал ограничить в стране рекламу сладкого, поскольку россияне, по его словам, стали употреблять больше сахара.