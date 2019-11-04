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Диетолог назвала самые вредные сладости

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Диетолог назвала самые вредные сладости

Москва, 4 ноября. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.

Эксперт отметила, что при покупке таких продуктов обязательно нужно обращать внимание на состав и избегать угощений, в которых сочетаются сахар и трансжиры — в производстве их используют под названием «кондитерский жир». Их добавляют в пирожные, выпечку, смешивая с синтетическими ароматизаторами и подсластителями.

Диетолог отметила, что вредны для здоровья также жареные изделия, к примеру пончики, особенно с начинкой. Посоветовала эксперт также избегать сладостей с излишне яркой окраской и резким «ароматом». Загвоздка заключается в том, что именно такие сладости привлекают детей, чем и пользуются производители.

«Подобное пирожное — просто «бомба» для желудка», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Диетолог назвала самые вредные сладости

Соломатина назвала вредными и импортные «мармеладные» конфеты, напоминающие по структуре резинку. По ее словам, настоящий мармелад делают из агар-агара, а вот в «красивых» конфетах загустители химические.

«Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки», — добавила она.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий на российских прилавках. По их словам, приобретать сладости нужно только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения соответствующей продукции, пишет «МИР24».

Диетолог назвала самые вредные сладости

При выборе необходимо акцентировать внимание на продуктах, изготовленных местными предприятиями, поскольку импортные долго едут в магазины. Следовательно, в ней используются консерванты, «продлевающие жизнь».

Тем временем главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян призвал ограничить в стране рекламу сладкого, поскольку россияне, по его словам, стали употреблять больше сахара.

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Источник: Вечерняя Москва
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