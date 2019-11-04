Военные учения РФ в Средиземноморье помогут процессу примирения в Сирии, считает эксперт

Москва, 4 ноября. Освоение «театров военных действий» стало причиной проведения завершившихся учений России в Средиземном море, заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.

Военный эксперт, говоря об учениях ВМФ и ВКС России в Средиземном море, объяснил цели российского руководства в этом регионе. Он напомнил, что у России есть пункт базирования в сирийском городе Тартус, и российским морякам необходимо ознакомиться с данным регионом.

«Раз там находятся российские подразделения и части, соответственно, они осуществляют боевую подготовку и проводят различные военные мероприятия, — пояснил Хатылев. — Россия в рамках закона и полномочий выполняет штатные действия, проводит организацию боевой подготовки, например, тактические учения, стрельбу и другие подобные тренировки, соответствующие нашей доктрине».

Россия разместила свои войска на территории Сирии по просьбе официального Дамаска, но на этом помощь Москвы республике не закончилась, отметил военный эксперт. По его словам, российская сторона оказывает политическую и юридическую поддержку САР, помогая Дамаску при ведении переговоров.

«Здесь идет целенаправленная, объективная, всесторонняя помощь в организации процессов примирения, помощь в восстановлении и организации нарушенного хозяйства и обороноспособности страны. Россия осуществляет целый комплекс мероприятий», — сказал Хатылев в беседе с «ПолитЭкспертом».

Оказывает поддержку Дамаску и сирийскому народу только Россия и на ограниченной территории — Турция. Москва и Анкара в конце прошлого месяца подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии, способствующий мирному урегулированию ситуации на территории, которая ранее была под контролем курдских боевиков.