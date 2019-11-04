Мать убитой активистки Гандзюк в пух и прах разнесла украинское правосудие

На Украине 4 ноября отмечают годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, ставшей символом безнаказанности властей Украины в подавлении гражданских свобод в стране. Ее мать Надежда Гандзюк встретилась со СМИ и публично объявила, что решила бороться за то, чтобы заказчики убийства ее дочери были наказаны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Об этом Надежда Гандзюк заявила на пресс-конференции, посвященной годовщине со дня гибели дочери. Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018-го от поражений кислотой, нанесенных ей в момент покушения в июле 2018-го.

«Я целый год терпела, плача в подушку. А теперь решила, что буду, как и мой муж Виктор, бороться с этими преступниками, — заявила Надежда Гандзюк. — Именно власть убила моего ребенка. Это руководитель Херсонской области Андрей Гордеев (экс-глава Херсонской облгосадминистрации. – Прим. ФАН), его заместитель Евгений Рищук, нынешний председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и другие. На мой взгляд, за год со дня смерти Кати ничего не изменилось — Гордеева и Рищука сняли, а Мангер продолжает управлять, собирая весь хлам на Херсонщине и понося имя моего ребенка».

Женщина выразила сомнение в том, что прямые исполнители убийства Екатерины Гандзюк сделали это только с целью заработать деньги.

«Все эти люди были на войне, они служили в АТО, но это — не воины. А сейчас говорят, что им не было на что жить. Разве не было у них денег? У организатора нападения Сергея Торбина во время задержания нашли при себе десять тысяч долларов, и в его доме в ходе обыска тоже нашли большие деньги. Они — не воины, они — бандиты, которые по указанию херсонской власти регулярно выезжали на «разборки»», — считает Надежда Гандзюк.

Мать херсонской активистки в годовщину гибели дочери также выразила резкое недовольство расследованием ее дела украинскими правоохранителями.

«Мы очень доверяли бывшему генпрокурору Юрию Луценко, — сообщила женщина. — На третий день пребывания Кати в клинике в Киеве он пришел к ней в палату и лично с ней разговаривал. И она мне позвонила и сказала: «Мама, мне кажется, что можно поверить Луценко». Я обрадовалась за нее, но, как оказалось, он просто балабол, по-другому и не скажешь».

Мать погибшей девушки сообщила, что Луценко уговорил ее и дочь подписать соглашение с Генпрокуратурой.

«Наши друзья-активисты очень просили нас этого не делать. Тем не менее, мы поддались на уговоры руководства прокуратуры, — рассказала Гандзюк-старшая. — И как только мы подписали это соглашение, убийцу Игоря Павловского отпустили через неделю из тюрьмы, на основании того, что он, видите ли, был болен! Об этом говорили нам все прокуроры. Активисты пошли и проверили в больницу, а его там и близко не было! Завтра снова будет суд над Павловским, на который он опять не явится! То, что творится вокруг дела об убийстве Кати, — это какой-то беспредел и невообразимый кошмар!»

Мать активистки также сообщила, что те депутаты Херсонского облсовета, с которыми она говорила лично, «на словах поддерживают справедливое расследование убийства Кати». Но при этом до сих пор «ни у одного из них не хватило смелости выразить недоверие Мангеру, главе обладминистрации», отметила она. Надежда Гандзюк заверила, что сделает «все от нее зависящее», чтобы все негодяи, причастные к нападению на ее дочь, были наказаны.

«Друзья Кати и все правозащитные организации, которые борются в нашей стране за справедливость, — они, мне кажется, на верном пути, — считает Надежда Гандзюк. — Я отныне даю вам клятвенное слово — я сделаю все от меня зависящее, чтобы все бандиты, которые были причастны к убийству моей дочери, понесли заслуженное наказание».

Надежда Гандзюк говорила настолько проникновенно и решительно, что по ходу ее пламенной речи несколько журналисток, присутствовавших в зале, начали плакать и никак не могли остановиться. Корреспондент ФАН, пережившая не один десяток пресс-конференций в Киеве, видела подобное впервые и была поражена. Напомним, 4 ноября, в день смерти Екатерины Гандзюк, активисты намерены провести акции протеста в 40 крупных городах Украины. В Киеве акция пройдет у входа в офис президента Украины.

В финале мероприятия матери Екатерины Надежде Гандзюк вручили международную премию Ukrainian ID Awards, которой ее дочь была посмертно удостоена 6 июня 2019 года. Награду вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная.

«Знайте, что ее поступок ценят люди, что она для нас была бы чрезвычайно ценна живой. Мы все хотели бы, чтобы она была лидером движения против коррупции и несправедливости. Но, к сожалению, так не произошло», — сказала Заболотная.

Справка

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Ее смерть наступила чрез три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в подъезде ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела девушки. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны его исполнители и организаторы, но заказчики до сих пор официально не установлены.

6 июня 2019-го суд приговорил организатора покушения на Гандзюк, экс-участника АТО Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы. Исполнитель преступления — также бывший «атошник» Никита Грабчук — получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве убийству экс-каратели Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, а соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Сегодня в деле об убийстве Гандзюк фигурируют также ранее судимый Алексей Левин (находится в международном розыске), глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник нардепа от партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.