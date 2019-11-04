День народного единства отметили в Петербурге. ФАН-ТВ

4 ноября Петербург вместе со всей страной отмечает День народного единства. В честь праздника в историческом парке «Росссия — моя история» провели ежегодный традиционный фестиваль «Мы — великая страна».

«Это наше традиционное ежегодное мероприятие, которое мы проводим ко Дню народного единства — фестиваль «Мы — великая страна». В этом году тема фестиваля — шоу военных оркестров. Каждый год тема меняется, в этом году мы выбрали такую для себя тему», — отметила заместитель генерального директора исторического парка «Россия – моя история» Анастасия Сулеймовская.

На праздник приходили целыми семьями. Для ребятишек подготовили много мастер-классов: по вырезанию праздничных открыток, созданию исторических фотоальбомов, росписи тарелочек. Папы тоже не остались в стороне — поучаствовали в перетягивании каната.

Лейтмотивом мероприятия стало выступление военного оркестра, который исполнял известные композиции, а также искусное барабанное шоу.