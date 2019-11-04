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Цивилев поздравил жителей Кемеровской области с Днем народного единства

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Цивилев поздравил жителей Кемеровской области с Днем народного единства

Кемерово, 4 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем народного единства и пожелал мира и благополучия.

Цивилев назвал Кузбасс маленькой страной, в которой живут русские и татары, немцы, армяне, чуваши и представители других народов.

«Все мы разные, но едины наши помыслы и воля, любовь к Отечеству и дому», — сказал глава региона, его комментарий приводит «Газета Кемерова».

Цивилев пожелал, чтобы этот праздник вдохновил кузбассовцев на добрые дела.

4 ноября по всей России состоялись массовые гуляния, посвященные Дню народные единства. 

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил россиян с Днем народного единства и пожелал терпения. Он дал совет, как справляться с трудностями.

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