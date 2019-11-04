ФАН разъясняет: «Радио Свобода» не смогло доказать «ненужность» Дня народного единства

«Радио свобода» — иностранный агент с американским финансированием — предприняло смешную попытку доказать своей аудитории, что День народного единства — это не нужный россиянам праздник. Для этого антироссийское СМИ использовало мнение журналиста, открыто признавшегося в том, что он — русофоб.

Американское издание «Радио Свобода» представило в выпущенном в праздничный день материале высказывание журналиста Александра Рыклина, в котором тот пытается обосновать «ненужность» праздника освобождения Москвы от польской интервенции и окончания Смутного времени в отечественной истории.

Рыклин в первом же абзаце перечисляет общеизвестные исторические факты и выражает сомнение в их достоверности.

Ничего удивительного. Для изданий, выполняющих функцию иностранных агентов (с их списком можно ознакомиться в Классификаторе СМИ), попытки переписать историю России — регулярная практика. Но с актуальной статистикой им спорить трудно.

Почти в то же время, когда «Радио Свобода» выпустило материал о «ненужности» праздника 4 ноября, ВЦИОМ опубликовал на своем сайте прямо противоречащие мнению Рыклина результаты социсследования. По данным этого опроса, 68% россиян одобряют празднование Дня народного единства и подобных ему патриотичных и объединяющих граждан страны праздников.

Тут еще очень важно подчеркнуть, что сам журналист Рыклин однозначно охарактеризовал себя на личной странице в американской социальной сети Facebook еще 1 февраля 2017 года, назвав себя русофобом:

И осторожная приписка в конце статьи «Радио Свобода» о том, что материал выложен в рубрике «Право автора», а потому точка зрения его создателя может не совпадать с мнением редакции, выглядит совсем неубедительно. Очевидно же, что не совпадающая с мнением редакции точка зрения появиться на онлайн-ресурсе западного пропагандистского издания не может. Так что антироссийское СМИ попыталось, как говориться, отмазаться, но у него совсем ничего не получилось. Разве что людей насмешить.

А День народного единства — праздник, бесспорно, нужный, добрый и хороший, что бы ни пытались внушить своим читателям и зрителям журналисты-русофобы и СМИ, заинтересованные в подрыве российской государственности.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.