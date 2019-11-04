Смена власти в США не освободит нефтегазовые месторождения Сирии от грабежа

Участники выборов 2020 года в США продолжают обвинять президента страны Дональда Трампа в захвате нефтегазовых месторождений Сирии. Однако ожидать смены курса в укоренившейся американской политике в отношении Ближнего Востока очень сложно даже при смене власти, считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп продолжает слышать упреки от своих политических соперников в предстоящей предвыборной гонке. В этот раз его осудила сенатор Демократической партии от штата Гавайи Тулси Габбард. Как заявила политик в эфире телеканала Fox News, глава Белого дома преследует цель захватить нефтяные месторождения, принадлежащие народу Сирии.

«Задача, поставленная перед нашими войсками, заключается в обеспечении безопасности американского народа и национальной безопасности США. Трамп изменил курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, то сейчас он хочет оставить их в Сирии не для того, чтобы бороться с ИГ1 (запрещена в РФ — прим. ФАН), а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих США. Они принадлежат сирийскому народу», — отметила политик.

Отметим, что Вашингтон не намерен выводить войска из Сирии. Об этом ранее заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он отметил, что армия страны планирует и дальше оборонять захваченные сирийские нефтяные месторождения от любых сил, пытающихся их захватить.

Заявления Дональда Трампа о захвате сирийских нефтегазовых месторождений прокомментировал и сам президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Он назвал Дональда Трампа лучшим президентом США, потому что он честно объясняет мотивы своих поступков, а не за исходящие от него инициативы хорошие.

По словам исполнительного директора международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, заявление Тулси Габбард обусловлено только предвыборными соображениями о необходимости критики политики Трампа.

«Обычно никто не признает своей вины за какие-то серьезные проступки или серые схемы, которые существуют на Ближнем Востоке. В частности, касаемо нефти. Поэтому в данном случае ничего удивительного не происходит. Все обвиняю друг друга в тех событиях, что происходят сейчас. То, что сейчас происходит, в этом виноват кто-то прошлый. При демократах – могли бы обвинить администрацию Джорджа Буша младшего. Трамп обвиняет Обаму, сейчас обвиняют Трампа. Как появится новый президент — обвинят его», — отметил эксперт.

Против захвата сирийской нефти ранее также высказался бывший вице-президент США Джо Байден. Он также обвинил Трампа в том, что из-за его действий у России и Ирана повышается авторитет на Ближнем Востоке.

«Когда мы говорим о Байдене или Тулси — это политики, избираемые в демократической стране. Там избираемый политик должен говорить все что угодно, чтобы набрать политические очки. Это вообще не должно никаким образом соответствовать политологии или чему-то еще. Это политическая риторика», - отметил Станислав Бышок.

Также аналитик отметил, что сложно говорить о возможностях резкого поворота в укоренившейся американской политике во многих направлениях, включая Ближний Восток.

«Вспомнить даже, что Барак Обама (бывший президент США. — прим. ФАН) тоже заявлял о необходимости снижения военного присутствия, клялся закрыть Гуантанамо, но этого не произошло. При этом он все-таки не был таким кровожадным. Однако, если учитывать, что США — страна с резкими противовесами, то там один в поле далеко не всегда воин», — подчеркнул специалист.

О вывозе нефти из Сирии американскими военными ранее заявило Министерство обороны США. В частности, ведомство предоставило доказательства — снятые космической разведкой бензовозы с краденным сирийским «черным золотом». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, нефтепродукты впоследствии вывозились на переработку. Полученные с незаконного бизнеса деньги шли на поддержку лояльных Западу вооруженных формирований.

В 2017 году курдские боевики захватили нефтяные поля на восточном берегу реки Евфрат. Свои действия они проводили под предлогом борьбы с «Исламским государством»1, с которым впоследствии были оговорены разделы сфер влияния. В планы курдов входило заполучить и другие нефтегазовые месторождения Сирии при поддержке США. В дальнейшем американские военные переправляли нефтепродукты через Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.