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Митингующие освистали Меркель за возложение цветов жертвам неонацистов

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Митингующие освистали Меркель за возложение цветов жертвам неонацистов
Берлин, 4 ноября. Толпа митингующих в немецком городе Цвиккау освистала канцера ФРГ Ангелу Меркель во время возложения цветов к мемориалу жертвам неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье».

Во время торжественной церемонии  находившиеся неподалеку от мемориала участники акции протеста свистели и скандировали «Мы народ!» и «Меркель должна уйти». По данным городской полиции, в митинге принимали участие около двух десятков человек. Личность организатора пока не установлена. 

Во время посещения мемориала канцлера сопровождал премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Их безопасность обеспечивали полицейские, пишет «Газета.ру». После возложения цветов Меркель произнесла речь, в которой принесла соболезнования родным и близким жертвам неонацистской группировки, а также поблагодарила правоохранительные органы за работу. 

Ранее телеканал 360 сообщал о том, что в прошлом году в Германии был вынесен приговор одной из активисток «Национал-социалистического подполья» Беате Чепе. Она была признана виновной в убийстве девятерых мигрантов из Турции и Греции, а также одной женщины-полицейского. Все убийства Чепа совершила в период с 2000 по 2007 год. Суд приговорил ее к пожизненному заключению.

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