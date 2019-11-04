Митингующие освистали Меркель за возложение цветов жертвам неонацистов



Берлин, 4 ноября. Толпа митингующих в немецком городе Цвиккау освистала канцера ФРГ Ангелу Меркель во время возложения цветов к мемориалу жертвам неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье».

Во время торжественной церемонии находившиеся неподалеку от мемориала участники акции протеста свистели и скандировали «Мы народ!» и «Меркель должна уйти». По данным городской полиции, в митинге принимали участие около двух десятков человек. Личность организатора пока не установлена.

Neulich in Zwickau. (Klassiker wie „Lügenpresse“, „Merkel muss weg“ und die deutsche Hymne gehören natürlich auch dazu) #Zwickau pic.twitter.com/1raR7uvlu0 — Tristan Herold (@dertristan1) November 4, 2019

Во время посещения мемориала канцлера сопровождал премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Их безопасность обеспечивали полицейские, пишет «Газета.ру». После возложения цветов Меркель произнесла речь, в которой принесла соболезнования родным и близким жертвам неонацистской группировки, а также поблагодарила правоохранительные органы за работу.

Ранее телеканал 360 сообщал о том, что в прошлом году в Германии был вынесен приговор одной из активисток «Национал-социалистического подполья» Беате Чепе. Она была признана виновной в убийстве девятерых мигрантов из Турции и Греции, а также одной женщины-полицейского. Все убийства Чепа совершила в период с 2000 по 2007 год. Суд приговорил ее к пожизненному заключению.