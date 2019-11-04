Албания, Черногория, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФ

Брюссель, 4 ноября. Албания, Норвегия, Украина и Черногория вслед за Евросоюзом продлили на шесть месяцев санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, говорится в сообщении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«(Черногория, Албания, Норвегия и Украина. — Прим. ФАН) присоединяются к этому решению [Евросоюза]. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению», — говорится в сообщении Могерини.

По ее словам, Европейский союз приветствует решение этих стран о введении ограничительных мер.

Напомним, в середине сентября Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 человек, среди которых есть граждане Украины и России, а также 44 юрлиц.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер Евросоюза: экономические, индивидуальные санкции и рестрикции по Крыму.

Напомним, отношения Москвы и стран Европейского союза обострились после ситуации на Украине и возвращения Крыма в состав России. Киев голословно обвинил РФ во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отрицает и неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России законным путем — в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.