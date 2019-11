Турецкие военные нашли в Сирии курдский склад боеприпасов с минометными снарядами США

Анкара, 4 ноября.;Военные Турции нашли в Сирии склад боеприпасов курдских бандформирований с минометными снарядами США, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

По информации СМИ, американские снаряды, доставленные в поддержку формированиям курдов, хранились на складах отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы». При этом РПК признана террористической организацией как Турцией, так и Сирией.

Военные рассказали, что в каждом из 60 изъятых ящиков укомплектовано по два минометных снаряда калибром 120 мм, способных достигать цели с расстояния 8 км.

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria



YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE