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Турецкие военные нашли в Сирии курдский склад боеприпасов с минометными снарядами США

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Турецкие военные нашли в Сирии курдский склад боеприпасов с минометными снарядами СШААнкара, 4 ноября.;Военные Турции нашли в Сирии склад боеприпасов курдских бандформирований с минометными снарядами США, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

По информации СМИ, американские снаряды, доставленные в поддержку формированиям курдов, хранились на складах отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы». При этом РПК признана террористической организацией как Турцией, так и Сирией. 

Военные рассказали, что в каждом из 60 изъятых ящиков укомплектовано по два минометных снаряда калибром 120 мм, способных достигать цели с расстояния 8 км.

Напомним, 17 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что достигнутая с США договоренность о приостановке операции Анкары «Источник мира» на 120 часов включает в том числе сдачу тяжелого вооружения и уничтожение укреплений курдских формирований на северо-востоке Сирии.

С 9 по 22 октября ВС Турции проводили на севере Сирии военную антитеррористическую операцию  «Источник мира», направленную против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата, и боевиков террористической организации«Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В рамках нескольких договоренностей, заключенных в процессе проведения операции и после нее, курдские формирования должны были не только покинуть обозначенные территории, но и полностью отвести свое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Twitter.com
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