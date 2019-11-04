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Киев назвал новую дату возможного начала отвода сил в Петровском

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Киев назвал новую дату возможного начала отвода сил в Петровском

Киев, 4 ноября. Отложенное сегодня разведение сил в районе села Петровское может начаться не раньше, чем через семь дней, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. 

По его словам, 4 ноября этот процесс не был начат из-за того, что «несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения». Пристайко подчеркнул, что это было зафиксировано также наблюдателями миссии ОБСЕ.

«Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины»,  — добавил министр на брифинге в Киеве.

Пристайко заверил, что после достижения семидневного периода тишины, ВСУ будут готовы к следующему этапу разведения. Тут же он обратил внимание, что с разведением сил в Петровском будет завершено выполнение всех предпосылок для проведения встречи лидеров стран нормандского формата.

Он также подчеркнул, что «немецкая, французская и украинская стороны готовы к встрече», и Киев рассчитывает на то, что «Российская Федерация все же найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились».

В свою очередь власти Донецкой Народной Республики ранее заявляли о готовности начать отвод войск в Петровском уже с утра 4 ноября.

Напомним, в начале октября 2019 года Киев и ДНР договорились возобновить разведение сил в районе села Петровское и города Золотое с 7 октября, однако этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только через три недели после саботажа со стороны ВСУ.

Пристайко ранее объявлял и о начале отвода сил в Золотом. Тогда он объяснил, что украинская сторона задержала процесс, так как все действия должны были проверить и подтвердить в наблюдательной миссии.

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