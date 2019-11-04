США способны взорвать нефтяные скважины при выводе сил из Сирии, считает эксперт

Москва, 4 ноября. Преемник Дональда Трампа на посту президента США, кто бы им не оказался, не избавит Америку от грабительской модели поведения в Сирии и от воровства нефтегазовых ресурсов этой страны. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее претендент на пост президента США Тулси Габбард обвинила Трампа в желании украсть у Сирии нефть. Как отметил Баранец, главе Белого дома в преддверии выборов практически объявили войну. Однако, даже если Трамп не задержится на посту президента, внешняя политика США все равно останется грабительской, считает эксперт.

Он напомнил, что американцы несколько лет назад без согласования с властями Сирии вошли на ее территорию и начали боевые действия, прикрываясь громкими заявлениями о борьбе с терроризмом. Однако на деле Вашингтон стремился свергнуть президента Сирии Башара Асада. План, как указал военный обозреватель «КП», провалился, но в итоге перед американцами открылся путь к нефти.

«Сейчас под контролем американских военных находятся жирные нефтяные поля Заевфратья», — цитирует его Nation News.

По мнению Баранца, незаконная кража нефти у сирийского народа закончится только тогда, когда армия Сирии даст американским войскам отпор. Уже сейчас Сирийская арабская армия (САА) постепенно окружает нефтеносный район. Однако, когда он будет наглухо замкнут, могут начаться боевые действия, полагает эксперт.

«Я не исключаю, что, уходя оттуда, американцы взорвут все нефтяные скважины. Для того, чтобы навредить сирийцам», — констатировал Баранец.

Напомним, бандформирования курдов в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время Сирия потратила огромные средства. При помощи курдских радикалов США принялись воровать нефть у сирийского народа и незаконно вывозить ее, продавая другим странам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Ежемесячно Вашингтон получает доход в размере свыше 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими бандами территории Сирии. Оказалось, что ресурс транспортируется под охраной американских военных и ЧВК в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб».