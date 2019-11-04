Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

Москва, 4 ноября. Украинская певица Maruv получила престижную награду MTV Europe Music Awards (EMA) в номинации «лучший российский артист», сообщается на официальном сайте премии.

За награду в этой номинации, помимо Maruv, боролись рэперы Face и Noize MC, поп-певица Zivert и рэйв-группа Little Big.

Ранее концертный директор исполнительницы Кирилл Фельдман заявил, что Maruv нельзя считать «лучшей российской артисткой». Он в беседе с телеканалом «360» пояснил, что номинация звучала, как «лучший артист по версии телеканала MTV Россия». Представитель Maruv подчеркнул, что украинская певица не имеет отношения к России.

Фельдман также напомнил, что несколько лет назад певец Иван Дорн «выдвигался от телеканала MTV Россия», не являясь при этом российским артистом.

Напомним, в этом году на Украине разгорелся скандал из-за Maruv. Исполнительница победила в финале национального украинского отбора на Евровидение, но вынуждена была отказаться представлять Киев на песенном конкурсе. Артистка должна была подписать контракт, запрещающий ей выступать в России. В итоге в этом году от Украины никто не поехал на конкурс, который прошел в Тель-Авиве.

Недавно на Украине обновились правила национального отбора на Евровидение. Теперь украинские артисты, которые гастролировали в России с 2014 года, не смогут принять участие в национальном отборе.