Названа причина масштабного сбоя в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 4 ноября. Представители «ВКонтакте» объяснили причину масштабного сбоя, произошедшего сегодня в работе социальной сети.

«Проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных», — заявили в пресс-службе компании.

Там же уточнили, что над устранением неисправности работают специалисты, а также принесли пользователям извинения за доставленные неудобства.

Согласно данным на портале Downdetector, на проблемы с загрузкой vk.com жалуются 59% российских пользователей, 37% юзеров сообщили о трудностях с доставкой сообщений.



