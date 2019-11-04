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Названа причина масштабного сбоя в соцсети «ВКонтакте»

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Названа причина масштабного сбоя в соцсети «ВКонтакте»

Москва, 4 ноября. Представители «ВКонтакте» объяснили причину масштабного сбоя, произошедшего сегодня в работе социальной сети.

«Проблемы наблюдаются у партнерского центра обработки данных», — заявили в пресс-службе компании.

Там же уточнили, что над устранением неисправности работают специалисты, а также принесли пользователям извинения за доставленные неудобства. 

Согласно данным на портале Downdetector, на проблемы с загрузкой vk.com жалуются 59% российских пользователей, 37% юзеров сообщили о трудностях с доставкой сообщений.

 

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