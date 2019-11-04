Деятели культуры ЛНР получили государственные награды в День народного единства

Луганск, 4 ноября. Праздничная концертная программа для деятелей искусства ЛНР в честь Дня народного единства прошла в Луганской академической филармонии. Специальной гостьей стала певица из Москвы Анастасия Лусканова, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Праздничное мероприятие открыла исполняющая обязанности руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода. Она зачитала приветственное слово главы республики Леонида Пасечника.

В своем обращении он отметил, что праздник 4 ноября олицетворяет нерушимую духовную силу русского народа и его безграничную любовь и преданность своей земле, и обращает к традициям сплоченности, которая в судьбоносные моменты неоднократно помогала побеждать.

Отдельно глава ЛНР сказал о своем регионе.

«В непростое время становления ЛНР жители Луганщины столкнулись со сложнейшими вызовами, сумев объединиться, мы храбростью и мужеством продемонстрировали готовность встать на защиту Отечества, желание бескомпромиссно сражаться за идеалы русского мира», — говорится в обращении Пасечника

От себя Шкода добавила, что в единении народа большую роль играют деятели искусства, которые вкладывают душу и сердце в создаваемые ими произведения, и после этого вручила медали «За заслуги» и «За верность долгу» заслуженным представителям культурной сферы ЛНР.

Почетное звание «Народный художник ЛНР» было присвоено главному художнику Луганской филармонии Виктору Горбулину, а почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЛНР» — заведующему научно-издательского информационного отдела Луганского краеведческого музея Андрею Медведенко.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров вручил приглашенной вокалистке из Москвы Анастасии Лускановой благодарственное письмо и отметил расширение культурных связей республики с Россией.

День народного единства отмечается в России 4 ноября в память о победе русского народа над иностранными захватчиками. Эта победа в 1612 году положила окончание Смутному времени и дала толчок к возрождению России как единого сильного и независимого государства.

О том, как появился этот праздник, а также о современных традициях его празднования можно узнать из специальной инфографики Федерального агентства новостей.