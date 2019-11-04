В День народного единства Путин вручил госнаграды. События дня. ФАН-ТВ

Разведение сил отложено
Мир в Донбассе отложен на неопределенный срок. Разведение сил в Петровском сорвалось. Как и положено, ополченцы ДНР запустили в небо белую ракету, это сигнал готовности, но ответа от Киева не последовало. Знакомая ситуация. Подобное произошло и в городе Золотое. Разведение сил в его районе запланировали на 9 октября, но начался процесс лишь спустя три недели. Дело в том, что Киев все время игнорировал сигнал.
«Хочу обратить внимание, что украинский президент, верховный главнокомандующий ВСУ неоднократно заявлял о приверженности к отводу подразделений Украины в районе разведения сил и средств в населенном пункте Петровское. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — заявил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
На этот раз в пресс-центре штаба силовой операции заявили, что республики Донбасса якобы «нарушили перемирие». Некие обстрелы зафиксировали 30 октября. Но с чьей стороны реально шел огонь, теперь уже не разобраться. Все это можно назвать сплошной провокацией. Ведь 2 и 3 ноября украинские силовики обстреляли Петровское из гранатометов. Похоже, действуют ВСУ по одному и тому же плану: обстреляли-обвинили-отменили развод, или придерживаются своего правила «обещанного три недели ждут». Очередную дату возможного процесса назовут на заседании контактной группы в Минске 12 ноября.
Возвращение украинских кораблей
МИД Незалежной потребовал у России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли. И отправил нашей стране соответствующую ноту. Как отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Москва должна назвать время и координаты, где Киев сможет забрать суда. Впрочем, этот вопрос должен решаться не на повышенных тонах и без показательных выступлений. Россия не присваивала себе чужие корабли. И даже сама пошла на контакт. Еще в сентябре Москва передала Киеву официальное предложение. Как позже отметил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, мы можем обменять украинские суда на российские «Норд» и «Механик Михаил Погодин». Последний танкер, например, задержали из-за того, что он принадлежит российской компании, которая находится в черном списке Киева. А вот со стороны украинских моряков была серьезная провокация. Это произошло год назад. В ноябре 2018 военные корабли нарушили российскую границу. На требования остановиться они никак не реагировали и совершали опасные маневры. Суда задержали, а самих нарушителей заключили под арест. 7 сентября украинские моряки вернулись домой.
День народного единства
Песни, танцы, спортивные мероприятия, ярмарки. Россия на широкую ногу отметила День народного единства. История праздника напоминает нам про далекий 1612 год, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. На этом закончилось Смутное время и началось возрождение нашей страны как единого независимого государства. Сам праздник довольно молодой, отмечают его с 2005 года. И у него уже появились свои традиции. Сегодня президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. А вот монументу, кстати, больше 200 лет. После лидер страны вручил государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Самую почетную из них — премию президента — получила глава Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадия Дробижева.
«Я хорошо помню ваши яркие, содержательные, убедительные выступления на Совете по межнациональным отношениям. Было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой предмет. Но при этом вы сердцем чувствуете Россию. Вы, Леокадия Михайловна, — достойный гражданин своей страны. Вы стояли у истоков российской этносоциологии, посвятили свою жизнь изучению национальной, этнической и гражданской общероссийской идентичности», — подчеркнул президент.