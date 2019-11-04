В День народного единства Путин вручил госнаграды. События дня. ФАН-ТВ

Разведение сил отложено

Мир в Донбассе отложен на неопределенный срок. Разведение сил в Петровском сорвалось. Как и положено, ополченцы ДНР запустили в небо белую ракету, это сигнал готовности, но ответа от Киева не последовало. Знакомая ситуация. Подобное произошло и в городе Золотое. Разведение сил в его районе запланировали на 9 октября, но начался процесс лишь спустя три недели. Дело в том, что Киев все время игнорировал сигнал.

«Хочу обратить внимание, что украинский президент, верховный главнокомандующий ВСУ неоднократно заявлял о приверженности к отводу подразделений Украины в районе разведения сил и средств в населенном пункте Петровское. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — заявил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

На этот раз в пресс-центре штаба силовой операции заявили, что республики Донбасса якобы «нарушили перемирие». Некие обстрелы зафиксировали 30 октября. Но с чьей стороны реально шел огонь, теперь уже не разобраться. Все это можно назвать сплошной провокацией. Ведь 2 и 3 ноября украинские силовики обстреляли Петровское из гранатометов. Похоже, действуют ВСУ по одному и тому же плану: обстреляли-обвинили-отменили развод, или придерживаются своего правила «обещанного три недели ждут». Очередную дату возможного процесса назовут на заседании контактной группы в Минске 12 ноября.