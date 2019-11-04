Жена экс-генпрокурора Украины уходит из Рады из-за серьезных проблем с сердцем

Киев, 4 ноября. Депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» Ирина Луценко подтвердила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. Она опубликовала пост об этом в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, состояние ее здоровья не позволяет ей работать в полную силу, а «отлеживаться за спинами команды она не привыкла». При этом Луценко останется в партии «Европейская солидарность».

«Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий», — написала депутат в социальной сети.

В размещенной в соцсети публикации Луценко поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку и сотрудничество. Парламентарий добавила, что «нужные для страны дела можно делать, не имея мандата народного депутата.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя распространившиеся сообщения о намерении жены уйти в отставку, сообщил, что у женщины серьезные проблемы с сердцем.

В середине октября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против экс-главы генеральной прокуратуры страны Юрия Луценко. По данным ведомства, его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Ранее политолог Алексей Якубин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, кто из украинских коррупционеров будет арестован вслед за депутатом Ярославом Дубневичем, который подозревается в хищении почти ста миллионов гривен.