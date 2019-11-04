Эксперт назвал операцию Турции против курдов следствием хищнической политики США в Сирии

Москва, 4 ноября. Поддержка Вашингтоном вооруженных бандформирований курдов стала главной причиной действий Турции в Сирии, в частности военной операции «Источник мира», считает востоковед Андрей Онтиков.

Курдские банды, спонсируемые США, — угроза как для Турции, где действует Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная Анкарой террористической, так и для Сирии, где боевики SDF оккупировали северные районы и стали угнетать местное население. По этой причине «Источник мира», полагает эксперт, направлен на защиту интересов обеих стран.

Онтиков подчеркнул, что в настоящее время основная ответственность лежит на США, которые активно помогали курдским радикалам, поддерживая их материально и морально. Американские войска по-прежнему, несмотря на все заявления, остаются в Сирии для защиты курдской оккупации сирийских нефтегазовых месторождений.

«Американцы поддерживают устремления курдов в сторону автономизации и независимости, то есть к созданию отдельного региона на границе с Турцией и к проведению там местных выборов», — цитирует востоковеда «Экономика Сегодня».

Эксперт констатировал, что, разумеется, ни жители Турции, ни Ирака, ни Сирии не могут спокойно смотреть на происходящее, поэтому операция Анкары стала следствием хищнической политики Вашингтона в Сирии, в рамках которой США напрямую поддерживают курдских радикалов, активно сотрудничающих с террористами ИГ1 (запрещена в РФ).

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков.

Из-за американских санкций Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.

Российский сенатор Франц Клинцевич призвал западные страны отреагировать на ситуацию с грабежом США сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.