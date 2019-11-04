Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 4 ноября.

Евростат подсчитал количество правонарушений в европейских странах, самым опасным государством была признана Бельгия. Названа наиболее опасная страна ЕС.

Россия должна эффективно расходовать деньги, которые направляются на сферу здравоохранения. Песков рассказал о выделении огромных средств на развитие системы здравоохранения.

Журналисты Deutsche Welle в своих материалах используют приемы манипуляции сознанием россиян при освещении политических событи.й Deutsche Welle — «фабрика пропаганды» для промывания сознания россиян.

Она рассказала о нападении на нее местных активистов. Либералка Гайдар пожаловалась, что так и не стала своей на Украине.

Президента Украины Владимира Зеленского хотят свергнуть, заявила бывший руководитель министерства юстиции страны Елена Лукаш. В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского .

Жители страны над ней, конечно, посмеялись, но и с грустью отметили плачевное состояние государственной железной дороги. Украинцев повергла в шок неожиданная находка в поезде Запорожье — Бердянск.

Моряки ВМСУ, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе, нарушили присягу. В Киеве объяснили, почему генсек НАТО не встретился с освобожденными моряками ВМСУ .

Экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев считает, что Киев может говорить о планах по «возвращению» Крыма при одном условии. Экс-глава МВД Украины назвал главное условие для «возвращения» Крыма.

Фигурист Петр Чернышев спас спортсменку Татьяну Навку, которая едва не пострадала во время шоу «Руслан и Людмила» в Петербурге. Муж Заворотнюк спас Навку от серьезной травмы на шоу в Петербурге.

Совместные учения ВМФ и ВКС РФ состоялись в рамках финальной проверки боевой подготовки сил оперативного соединения. Совместные учения ВМФ и ВКС РФ прошли в акватории Средиземного моря.