В Совфеде ответили на требование Киева вернуть задержанные в Керченском проливе суда

МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству официальную ноту с требованием вернуть задержанные во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года корабли. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал поступок Киева.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Киев попросил Москву назвать точные время и место, откуда можно забрать три корабля украинских Военно-морских сил «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

«Наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли», — цитируют украинские СМИ главу МИД Украины.

По словам Пристайко, когда Киев получит обратно свои корабли, он внимательно осмотрит их, чтобы понять, «остались ли последствия обстрела, или эта задержка связана с тем, что они ремонтируются», чтобы скрыть следы обстрелов.

Как заявил Федеральному агентству новостей сенатор Сергей Цеков, заявление украинского министра звучит довольно странно.

«Во-первых, корабли ВМС Украины проходили в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о грубом нарушении границы РФ в Керченском проливе. Потом, как мы знаем, по взаимной договоренности состоялся российско-украинский обмен задержанными и осужденными, 24 украинских моряка, участвовавших в керченской провокации, вернулись домой, дело до суда не дошло. Думаю, корабли будут возвращены Украине, когда в России завершатся все необходимые процедуры. И это будет акт доброй воли с нашей стороны, который на Украине, конечно же, не оценят, но зато оценят неангажированные страны», — сказал Сергей Цеков.

При этом парламентарий поинтересовался, собирается ли сама Украина давать правовую оценку керченскому инциденту.

«На мой взгляд, нынешние украинские власти просто обязаны осудить действия прежнего руководства страны, которое организовало этот «прорыв» в Керченском проливе, который мог бы закончиться плачевно для его исполнителей, если бы российские пограничники не пожалели украинских моряков. Вот этим вопросом нужно заниматься Киеву, а не слать ноты в МИД РФ. И почему они только сейчас вспомнили, что в России остаются три их судна? Наверно, об этом напомнили моряки, обменянные в сентябре на российских граждан. А может, это результатов разговоров о необходимости пополнения ВМС Украины новыми судами. Только корабли, о которых идет речь, вряд ли прибавят мощи украинскому флоту. Не исключено также, что не так давно назначенный министром иностранных дел Украины Пристайко просто создает видимость бурной деятельности», — добавил Сергей Цеков.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, направляясь из Одессы в Мариуполь, грубо нарушили российскую границу в Керченском проливе, совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. Российские пограничники расценили поведение украинских моряков как провокацию и задержали их, применив оружие.

Экипажи украинских военных кораблей, на которых были найдены большие запасы оружия и боеприпасов, обвинили по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»), однако 7 сентября 2019 года украинских моряков обменяли на россиян, удерживаемых на Украине, в рамках двустороннего обменного процесса.

После освобождения моряков Москва заявила, что ждет от Киева предложений по задержанным в Керченском проливе кораблям ВМСУ.