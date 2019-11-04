Сирия, 4 ноября. Почти тысяча сирийцев вернулись в Сирию за 24 часа. ВКС РФ и ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в Западном Идлибе. Взрыв остатков боеприпасов курдских радикалов произошел в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты на западе Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по зачистке местности в Даръа и Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелу САА в районе города Кабана в северной части Латакии.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании ранее покинутого населенного пункта на севере Ракки.

Провинция Латакия

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части провинции не прекращаются интенсивные столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандгрупп. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** и связанных с ней формирований на подступах к городу Кабана. Несколько часов назад над оккупированными радикалами районами также были замечены сирийские военные самолеты. Напомним, исламисты, отряды которых базируются на границах с Идлибом, не перестают провоцировать стычки на линии соприкосновения сил с САА. Так, 1 ноября джихадисты попытались нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим», тем не менее атака была отражена штатными комплексами ПВО.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев опубликовал данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию в течение последних 24 часов. Через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в Дамаске и Хомсе перешли 213 человек, еще 728 сирийцев пересекли границу с Иорданией через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа.

В провинции продолжились работы по уничтожению следов военного присутствия радикалов вооруженной оппозиции. По результатам сегодняшней зачистки, проводившейся в населенных пунктах Эль-Харра, Джасим в Даръа, а также в городе Дума в соседнем Дамаске, было разминировано 2,8 гектаров территории, а также обнаружено 39 взрывоопасных предметов. Напомним, территория Даръа полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце июля прошлого года в ходе операции «Базальт». Притом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству представителей ЦПВС, которые смогли достичь мирного урегулирования конфликта со многими бандгруппами.

Провинция Идлиб

Возобновились боевые действия в южных районах Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), объединенная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии нанесла удары по укреплениям исламистов в районе населенного пункта Кафр-Набаль. Вместе с тем силы союзников продолжают атаковать военные объекты радикалов на западе провинции — в окрестностях населенных пунктов ан-Наджия и Джиср аш-Шугур. Также огневые позиции джихадистов на данном направлении обстреливали части Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся поблизости от города Джурин на северо-западе соседней Хамы.

Провинция Ракка

Новый взрыв остатков боеприпасов курдских боевиков произошел на севере Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Raqqa_sl1), один из местных жителей был убит в результате детонации мины в деревне Алджаша в районе Тель-Абьяда. Местные активисты обвиняют в случившемся курдских радикалов, которые занимали данные районы прежде. Как известно, перед тем как оставить занимаемые территории, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и выступающих на ее стороне бандгрупп установили множество бомб и СВУ, что угрожает прежде всего мирному населению.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что недалеко от населенного пункта Ум аль-Асафир, который находится юго-восточнее города Рас аль-Айн, произошла детонация фугаса, в результате чего два местных жителя были ранены. Как известно, данное поселение находится в непосредственной близости от линии фронта у трассы М-4. В первой половине дня в этом районе разворачивались ожесточенные столкновения, инициированные курдскими радикалами с целью захвата ранее покинутых населенных пунктов. Это может спровоцировать начало нового вооруженного конфликта с турецкими войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.