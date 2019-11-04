США прикрывают связи с ИГ, имитируя борьбу с террористами в Сирии, уверен депутат ГД

Москва, 4 ноября. Сведения об обстреле военной колонны США в Сирии говорят о продолжении связей Вашингтона с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1, заявил член думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Депутат заявил, что не верит в обстрел, так как «американцы много чего говорят», а на деле оказывается, что все это — фейк. Так было с «ликвидацией» лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади и с якобы выводом американских войск из Сирии. В итоге американцы до сих пор незаконно находятся в САР.

«Присутствие в американских заявлениях элементов двойных стандартов очевидно», — сказал Швыткин.

По его словам, сейчас американцы говорят об обстреле, хотя «снаряды рвались в километре от американских солдат». Член Государственной думы России считает, что США «как никто другой в рамках мнимой борьбы с терроризмом используют ИГИЛ1 в своих целях».

«Действия военнослужащих США конечно же были направлены на создание иллюзий реальной борьбы с терроризмом», — подчеркнул парламентарий в беседе с iReactor.

Ранее стало известно, что военная колонна США попала под обстрел на северо-востоке Сирии, который устроили боевики одной из группировок, орудующих в регионе. Примечательно, что выпущенные по конвою снаряды приземлились более чем в километре от трассы, по которой двигались американцы.

Движение конвоя США осуществлялось в рамках вывода войск с северо-востока Сирии, однако из республики американцы уходить не собираются. Военный контингент США намерен развернуть в САР три новых базы, в которых будут размещены силы, изгнанные из Ирака. Судя по всему, обещание американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии оказалось лишь уловкой Вашингтона, чтобы остаться в зоне безопасности на сирийско-турецкой границе.

После того, как курдские вооруженные формирования, поддерживаемые США, покинули зону безопасности, мир на северо-востоке Сирии поддерживается при помощи системы соглашений и разграничений, согласованной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Вашингтон не сдает своих позиций в южной части Заевфратья, где находятся крупные нефтяные месторождения. Министерство обороны России обнародовало кадры, доказывающие, что американские военные незаконно вывозят за рубеж сирийскую нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.