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Кабмин Украины уволил главу космического агентства и объявил конкурс на этот пост

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Кабмин Украины уволил главу космического агентства и объявил конкурс на этот пост

Киев, 4 ноября. Кабмин Украины освободил от должности главу государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на этот пост. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Решение об увольнении руководителя агентства приняли на заседании кабмина, прошедшем в минувшее воскресенье.

«Правительство (…) объявило конкурс на занятие должности председателя государственного космического агентства», — говорится в сообщении.

На этом же заседании было объявлено о конкурсе на должности госсекретарей министерства развития общин и территорий Украины, министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также председателя государственной экологической инспекции, заместителя председателя государственной фискальной службы.

Как пишет «Царьград», на Украине уже связали увольнение Дегтяренко со скандалом на «Южмаше». По данным СМИ, недавно Сергея Войта освободили от должности и. о. директора предприятия. Он заключил контракт на 15 миллионов долларов с американской компанией Firefly.

Ранее депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой уволить мэра столицы Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Аналогичные призывы адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

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Источник: Пресс-служба кабмина Украины
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