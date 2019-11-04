Москва, 4 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше не хочет ни с кем соревноваться. Теперь она будет кататься в свое удовольствие.

Известная спортсменка призналась, что долгое время ей не хотелось принимать участие в соревнованиях. Она пояснила, что не боялась проиграть, но постоянно испытывала усталость.

«Знаете, после Олимпиады я была уставшей, заставляла себя тренироваться. Сейчас я этого не делаю, и мои тренеры меня не заставляют», — сказала Загитова, ее цитируют РИА «Новости.

Девушка добавила, что сейчас она продолжает тренироваться по составленному ранее графику. Несмотря на то, что Загитова остается одной из сильнейших фигуристок страны, она уступила Алене Косторной на Гран-при в Гренобле.

Теперь россиянка попробует взять реванш на чемпионате России и других этапах Гран-при. Параллельно тренировкам Загитова планирует участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки.

В сентябре российская фигуристка Александра Трусова побила рекорды Алины Загитовой. Девушка выполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе.