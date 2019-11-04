Губернатор Тартуса высоко оценил вклад моряков Севастополя в защиту Сирии

Севастополь, 4 ноября. Военные моряки Севастополя играют важную роль в защите Сирии, принимая участие в операциях российской армии. Об этом заявил губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад.

Делегация в понедельник прилетела в Крым для проведения переговоров с властями Севастополя и предпринимателями города. В культурно-историческом центре​​​ прошла встреча представителей Сирии с руководством Севастополя.

Глава провинции Тартус подчеркнул, что жители региона высоко ценят вклад России в урегулирование ситуации в Сирии. Он особенно выделил Военно-морской флот РФ, в частности «замечательных представителей города Севастополя».

«Мы уважаем и любим моряков из Севастополя, которые находятся у нас в Тартусе», — сказал губернатор.

Напомним, в начале года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут развивать совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Вооруженные силы России в настоящее время проводят патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.