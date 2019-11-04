«Незаконно уволенные» курганские медики не пришли на митинг «Альянса врачей» Навального

Курган, 4 ноября. Курганский «Альянс врачей», региональный филиал так называемого независимого профсоюза медицинских работников, связанный со структурами скандального блогера Алексея Навального, накануне пытался собрать медиков на несогласованную акцию в защиту сотрудников тубдиспансера в поселке Чернавский. Так организация решила вновь попытаться использовать резонансную тему в качестве повода для проведения очередной незаконной акции.

Когда диспансер в поселке закрыли на время проведения капитального ремонта теплосетей, местный «Альянс врачей» растиражировал информацию о том, что 43 сотрудника, представляющие собой весь больничный штат, были незаконно уволены со своих рабочих мест.

Однако подтвердить это вызвались лишь три медсестры диспансера, которые по совместительству оказались членами альянса — Надежда Конопатская, Елена Дуплинская и Наталья Лебедева.

Курганские медики инициативы профобъединения не поддержали и на митинг не пришли, поэтому организаторам пришлось стихийно искать выход из провального положения.

Глава регионального штаба Навального Алексей Шварц решил прибегнуть к старому проверенному способу и «вытащил» на митинг «для массовки» несколько подростков. Так навальнисты неоднократно делали в Москве и Петербурге. В результате участники, которых было около 14 человек, «по бумажке» скандировали лозунги об «убийстве медицины в Чернавском». Однако это никого не впечатлило.

Нужно отметить, что в октябре после решения о приостановке работы диспансера часть медработников действительно требовала не закрывать четвертое отделение больницы, за это и ухватились региональные соратники Навального.

Руководитель организации и личный врач Навального Анастасия Васильева даже специально лично приезжала в Курган. Но противоречия с медиками удалось урегулировать без помощи профсоюза, и сотрудники диспансера либо уже устроились на работу в больницы и клиники города без потери в доходах, либо в настоящее время выбирают себе рабочее место из предложенных департаментом здравоохранения.

«Альянс врачей» и Васильева не первый раз устраивают шум на пустом месте, напоминает «Политика сегодня». Ранее с подачи организации произошла курьезная история с медсестрой из Серова Парвин Салаевой, которая якобы была уволена за «марганцовку в шкафчике». Тогда Салаева, глава местного филиала альянса, рассказала журналистам о несправедливости и давлении, но вскоре выяснилось, что на деле ее никто не увольнял.

Профсоюз Васильевой не первый раз показывает себя как бесполезная организация. О защите интересов медиков альянс не заботится совершенно точно, зато пытается помогать своим руководителям находить, пусть и сомнительные, но все же предлоги для проведения незаконных акций.

Васильева продолжает уверенно играть роль активного деятеля правозащитной организации и часто говорит, что считает важным добиваться права медиков на высокую зарплату и достойные условия труда.

Ранее она рассказала, что уволилась из НИИ глазных болезней «за пару месяцев до сокращений», так как работать там «больше не могла», и после этого жаловалась на отсутствие источников дохода. Однако была ли ее жалоба на тяжелую жизнь реальной, — вопрос спорный, поскольку у «бедной» Васильевой внезапно обнаружился элитный дом, который мог быть куплен на средства зарубежных спонсоров ФБК.